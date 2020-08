Facebook

Isolde Kampl hat gleich drei ehrenamtliche Aufgaben beim Roten Kreuz übernommen, darunter die Lebensmttelausgabe. © SCHILD

An vielen Ecken in Klagenfurt prangen derzeit Plakate vom Roten Kreuz. Mit der wieder gestarteten Offensive der Rekrutierung ehrenamtlicher Mitarbeiter hat Isolde Kampl jetzt viel zu tun. Die Pflegeassistentin engagiert sich selbst ehrenamtlich beim Roten Kreuz in Klagenfurt.

Sie hat die Aufgabe übernommen, wegen Covid derzeit in Einzelgesprächen herauszufinden, was neue Freiwillige, die sich im Rahmen der Kampagne „Wir haben die passende Jacke für dich“ melden, gerne machen würden. „Nicht jeder möchte als Rettungssanitäter im Rettungsauto mitfahren. Wir haben viele andere Gelegenheiten, um Mitmenschen etwas Gutes zu tun“, sagt die 51-Jährige, die über ihren Sohn Julian, der beim Roten Kreuz arbeitet, zur ehrenamtlichen Mitarbeit gekommen ist.