Mc Donalds hat sein Lieferservice auf alle Filialen ausgeweitet. © Iris Winkler

Im August 2019 startete Mc Donalds mit seinem Lieferservice McDelivery in den Filialen in der Feldkirchner Straße und in der Wiener Gasse. Jetzt können McDonald’s Bestellungen von allen vier Restaurants – also auch in der Völkermarkter Straße und in der Rosentaler Straße – geliefert werden. Beide Lieferpartner, mjam und jetzt neu Lieferando, stellen kontaktlos und umweltfreundlich per Fahrrad oder E-Bike zu. Ausgeliefert wird ein Großteil der Produkte, die in den Restaurants verkauft werden, aber auch das Kuchensortiment von McCafé.