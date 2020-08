46-Jährige und ihr Sohn (14) erlitten in der Vorwoche in Maria Rain eine Kohlenmonoxid-Vergiftung. Jetzt wurde über die Frau Untersuchungshaft verhängt. Sohn ist außer Lebensgefahr, aber noch im Krankenhaus.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Vorwoche erlitten eine Mutter und ihr Sohn in ihrem Haus in Maria Rain eine Kohlenmonoxid-Vergiftung. Jetzt wurde die Frau festgenommen, die Staatsanwaltschaft ermittelt (Symbolfoto) © AP/Joensson

In einem Haus in Maria Rain wurden vergangene Woche eine 46-Jährige und ihr 14-jähriger Sohn wurden vergangene Woche in ihrem Haus in Maria Rain leblos gefunden. Die beiden hatten eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten. Jetzt wurde die Frau festgenommen, über sie wurde Untersuchungshaft verhängt, so Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Gegen die Frau werde wegen des Verdachts des versuchten Mordes ermittelt.