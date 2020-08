Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Boote, Wasserskifahrer und Paddler müssen sich den Platz auf dem See teilen. © Dovjak

Ein Blick auf den Wörthersee zeigt: Immer mehr Stand Up-Paddler erobern das Wasser. „Das Geschäft läuft ausgezeichnet“, berichtet Lisa Kastner vom Stand Up Paddle-Verleih „Sup2gether“, der am Wörthersee vier Standorte mit insgesamt 80 Boards betreibt. „An starken Tagen sind alle verliehen.“ Da es nur wenige freie Seezugänge gibt, sei das Stand Up-Paddle eine Möglichkeit, den See einmal aus einer anderen Perspektive zu erleben. Auch mit Corona habe der Boom zu tun. „Heuer machen viele Österreicher Urlaub zuhause“, so Kastner.