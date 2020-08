In der Gemeinde Ferlach wurde ein freier Seezugang am Reßnigteich eröffnet.

Helga Seeber, Martin Gruber, Volker Bidmon, Ingo Appé und Peter Kaiser eröffneten den freien Seezugang am Reßniger Badeteich. © LPD

Am Reßnigteich in Ferlach wurde vor Kurzem der 24. freie Seezugang in Kärnten eröffnet. „Das ist ein wirkliches Juwel und eine Top-Location“, sagt Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Bürgermeister Ingo Appé (SPÖ) verwies auf eine weitere Zusatzattraktion in Ferlach: „Wir haben zudem eine große Hundebadezone, die sehr gut angenommen wird.“ Laut Landesrat Martin Gruber (ÖVP) sei heuer der Ansturm auf die kostenlosen Badeplätze groß. Deshalb sollen weitere Seezugänge folgen. Diesbezüglich gibt es bereits Verhandlungen.