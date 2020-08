Auf Höhe Teufelsbrücke kam es Mittwochmittag in der Tscheppaschlucht zu einem Unfall. Eine Deutsche hatte sich bei einem Sprung aus etwa fünf Meter Höhe verletzt. Bergrettung, Feuerwehr, Alpinpolizei, Rettung und Hubschrauber C 11 standen im Einsatz.

In der Tscheppaschlucht kam es am Mittwoch gegen Mittag zu einem Canyoning-Unfall. Bei den Touren durch die Schlucht absolvieren die Teilnehmer mehrere Sprünge ins Wasser, zum Teil aus bis zu acht Metern Höhe. Zuvor werden die Teilnehmer genau instruiert, wie sie abspringen müssen. Beim sogenannten Klettersteigsprung unter der Teufelsbrücke sprang eine 21-jährige Deutsche, die dort an einer geführten Tour teilnahm, aus etwa fünf Metern Höhe in einen Tumpf. Dabei tauchte sie so unglücklich ins Wasser, dass sie sich im Bereich der Brustwirbelsäule verletzte. Sie wurde vom 28-jährigen Canyoningführer mithilfe einer Wurfleine aus dem Wasser gezogen und erstversorgt. Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt.