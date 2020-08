Wegen Corona konnte das Bücherboot heuer nicht in See stechen. Dafür ist die AK-Bücherinsel am Eingang täglich bis 18 Uhr geöffnet.

Neben Büchern und Zeitschriften kann man sich bei der Bücherinsel auch E-Books leihen. © Huditsch

Noch bis Ende der Sommersaison versorgt die Bücherinsel der Arbeiterkammer die Strandbadbesucher mit Lesestoff. Bücher und Zeitschriften können täglich, von 10 bis 18 Uhr, ausgeborgt werden. Ist das passende Buch nicht vor Ort, kann man online in über 100.000 Exemplaren stöbern und dieses bestellen. Auch das digitale Angebot wird laufend erweitert: Für eBook-Fans stehen 45.000 Geschichten bereit. Auch eBook-Reader können für zwei Wochen ausgeborgt werden.„Das Bücherboot konnte heuer nicht wie gewohnt in See stechen, da die Hygienemaßnahmen nicht einzuhalten gewesen wären, dafür bietet die Bücherinsel heuer reichlich Lesestoff“, so AK-Präsident Günther Goach.