Am Mittwoch ist das Wetter überwiegend sonnig und freundlich. Am Nachmittag werden die Wolken etwas mehr.

Schwacher Hochdruckeinfluss und die Zufuhr warmer Luftmassen bestimmen unser Wettergeschehen. Das Sturmtief KIRSTEN liegt mit seinem Zentrum über Dänemark, ist also ziemlich weit von uns entfernt. Vielerorts verläuft der Tag überwiegend sonnig und sommerlich warm. Am Vormittag ziehen höchstens dünne Schleier- und Federwolken durch. Am Nachmittag werden die Wolken vor allem im Bergland etwas mehr. Mit Tageshöchstwerten um 29 Grad etwa in Villach wird es am Nachmittag hochsommerlich warm. "Damit herrscht durchaus ideales Badewetter, das man ausnutzen sollte", rät der Wetterfachmann Werner Troger.