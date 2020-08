Facebook

Die Genussmeile zog schon 2019 zahlreiche Besucher an. © GERT EGGENBERGER

Vom 17. bis zum 27. September rücken Slowenien und Italien näher an Klagenfurt heran: Zum dritten Mal organisiert der Tourismusverband die „Tage der Alpen-Adria-Küche“, bei denen namhafte Köche zu Kochkursen, Verköstigungen und Vorträgen laden. Höhepunkt ist die „Genussmeile“ am letzten Septemberwochenende, bei der sich der Alte Platz in einen mediterranen Markt verwandelt, wo 45 Produzenten Schmankerl aus ihrer Region verkaufen.Tausende Gäste lockten die Kulinariktage im Vorjahr an. Wegen Corona werden es heuer weniger sein.