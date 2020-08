Anschober in der ZIB2"Klagenfurt hat mehr Fälle, als mir lieb ist"

Facebook

Ballungzentren sind die Freunde des Coronavirus, um die Rhetorik von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Die Grünen) aufzugreifen, der ja im Zuge der Reisewarnungen den Ballermann als "besten Freund des Virus" bezeichnete. Wien ist mit über 1500 Infizierten einsamer Spitzenreiter in Österreich. Auch Linz mache Anschober Sorgen, wie er am Freitag in der ZIB2 ausführte. Im selben Atemzug nannte er übrigens auch die größenmäßig sowieso überschaubare Landeshauptstadt jenes Bundeslandes, das mit 84 aktiven Fällen die drittwenigsten hat: Es geht um Klagenfurt, "wo wir auch mehr Fälle haben, als mir das lieb und angenehm wäre", so der Gesundheitsminister.