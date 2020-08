Der Pkw eines 21-jährigen Slowenen ging Sonntagabend am Loibl in Flammen auf. Der Fahrer konnte sich im letzten Moment in Sicherheit bringen. Ein anderer Pkw-Lenker löschte den Brand.

Auf der Loiblpass Straße war ein Pkw in Brand geraten. Die Kameraden der FF Ferlach und Unterbergen löschten das Fahrzeug vollständig ab, nachdem ein anderer Fahrzeuglenker zur Hilfe geeilt war © FF Unterbergen/Facebook

Im letzten Moment konnte Sonntagabend ein Slowene sein brennendes Fahrzeug verlassen und sich so in Sicherheit bringen. Der 21-Jährige war gegen 22.15 Uhr mit seinem Pkw von Slowenien in Richtung Kärnten unterwegs. Kurz nach dem Grenzübergang Loibltunnel in der Gemeinde Ferlach bemerkte er während der Bergabfahrt, wie Rauch aus den Lüftungskanälen in das Fahrzeuginnere schlug.