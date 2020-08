Facebook

Am Sonntag dominiert weiterhin der Hochdruckeinfluss unser Wettergeschehen. Deshalb scheint tagsüber auch länger die Sonne und besonders in den Vormittagsstunden ist es zum Teil sogar völlig wolkenlos. Ab dem Nachmittag entstehen dann über den Bergen da und dort ein paar Quellwolken. Größer sollten diese Wolken aber nicht werden und daher sind auch kaum Regenschauer oder Gewitter zu erwarten. "Die richtig hochsommerlichen Temperaturen verursachen bei manchen wetterfühligen Menschen mit zu niedrigem Blutdruck aber leider auch Kopfschmerzen oder Schwindel", befürchtet der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen in den Niederungen rund um den Wörthersee steigen am Nachmittag auf Werte nahe 30 Grad.