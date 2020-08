Facebook

Ghazal Lotfollahzade mit gebratenem Hühnchen in Granatapfelsauce. © Braunecker

Fernreisen sind derzeit wegen Corona erschwert, doch in Klagenfurt kann man dem Orient jetzt geschmacklich näher kommen: Vor Kurzem öffnete das Lokal Persian Fusion Kitchen in der Bahnhofstraße 29 seine Pforten. Betreiberin Ghazal Lotfollahzade ist im kurdischen Gebiet des Irans aufgewachsen und lebt seit fünf Jahren in Klagenfurt.

Traditionelles persisches Essen zeichnet sich für sie durch die Kombination von Fleisch, Reis und frischen Früchten aus. Diese Zutaten verwendet Lotfollahzade auch in ihrem Lieblingsgericht, dem „Fesendjhan“.