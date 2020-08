Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dimitri und Leon Alberto mit Attraktion Maus Augustine Mausini vor neuem Zirkuszelt Circus Dimitri © Weichselbraun Helmuth

Bereits mit sechs Jahren schnupperte Dimitri Alberto aus Maria Saal das erste Mal Zirkusluft. Viele Jahre später stellte er mit seinem Bruder Leon ein eigenes Zirkusprogramm zusammen. Seither sind die beiden mit ihren Kunststücken regelmäßig in ganz Österreich unterwegs.

In diesem Sommer ging für die Brüder ein langersehnter Lebenstraum in Erfüllung: Sie eröffneten ihr neues, größeres Zirkuszelt mit 16 Meter Durchmesser und 250 Sitzplätzen. Am Samstag, 8. August, luden sie zur Premiere im Park des Klagenfurter Diözesanhauses. Bis zum 23. August finden dort täglich Vorstellungen statt.