Klagenfurt "Brautpaar" sprang von der Steinernen Brücke in den Lendkanal

Dominik Weitschacher und Julia Jesenitschnig wagten den Sprung © Frank Rainer/ Najera

Filmreife Szenen am Donnerstagnachmittag in Klagenfurt. Ein "Brautpaar" sprang von der Steinernen Brücke in den Lendkanal. Das lockte gegen 15 Uhr auch zahlreiche Schaulustige an. Hinter der Aktion steckte die Eventagentur Najera. Sie ließ dort Szenen für einen Werbefilm drehen.