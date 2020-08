Facebook

Statt einer Tanzfläche wird es heute eine Bestuhlung und Loungen geben, in denen sich Gäste aufhalten können. © Kienberger/privat

Seit mehr als 30 Jahren pilgern jeden Sommer weiß gekleidete Personen zur Fête Blanche an den Wörthersee, um gemeinsam zu tanzen und zu feiern. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Diskothek Fabrik in der Gemeinde Techelsberg, wo in der Vergangenheit bis zu 3000 Partygäste die Fête Blanche ausklingen ließen.

In ebendieser Diskothek wird die weiße Nacht auch heute Abend gefeiert. Und das trotz zuletzt steigender Corona-Infektionszahlen und der Maskenpflicht, die seit Anfang Juli wieder von 21 bis 1 Uhr in Kärntner Tourismus-Hotspots gilt - so auch in der benachbarten Gemeinde Velden.