© (c) APA/BARBARA GINDL

Am Freitag dominiert ein Hochdruckgebiet unser Wetter und daher kann man nach der Auflösung etwaiger dicker Nebel- oder Hochnebelbänke tagsüber mit viel Sonnenschein rechnen und die Sonne dürfte selbst in den Nachmittagsstunden dominierend bleiben. Es bilden sich dann zwar auch wieder über den Bergen ein paar Quellwolken aus. Diese dürften jedoch zumeist nur klein sein und somit zumeist harmlos bleiben. "Deshalb ist auch das Gewitterrisiko am Freitag als nur gering einzuschätzen", gibt sich der Meteorologe Reinhard Prugger recht optimistisch. Die Temperaturen sind hochsommerlich geprägt und erreichen zum Beispiel in Maria Saal am Nachmittag Werte nahe 29 Grad.