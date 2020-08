Facebook

Gerald Podgornig lud zum Areal unter dem Wildensteiner Wasserfall zum Sommergespräch © Markus Traussnig

Als wir einen Termin für dieses Gespräch ausmachten, haben Sie gesagt, Sie sind zur Zeit flexibel, was für Sie auch im Sommer ungewöhnlich ist. Corona hat Ihr Leben verändert?

GERALD PODGORNIG: Der "Sommer" hat für mich am 16. März begonnen. Ab diesem Tag haben wir im Homeoffice gearbeitet. Eine Produktion mussten wir verschieben und die Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Diese Unterstützung des Bundes war hilfreich in dieser Phase, weil wir sonst die Produktion abbrechen hätten müssen. Diese Produktion konnten wir jetzt gerade abschließen.