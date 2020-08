Facebook

Neue Kassenstelle im Bezirk Klagenfurt Land © stock.adobe.com

Im Klinikum Klagenfurt arbeitete Daniel Jamnig für 27 Jahre auf der Abteilung für Mund-, Kiefer- und Gesundheitschirurgie – die vergangenen zehn Jahre sogar als leitender Oberarzt. Nun hat der 50-Jährige einen Neustart gewagt und behandelt seine Patienten ab Ende August in seiner eigenen Praxis in Maria Rain als Kassenarzt. „Wir bieten sämtliche Kassenleistungen an, sind aber auch für private Patienten da“, sagt Jamnig, der eine Zusatzausbildung in der Tumorchirurgie besitzt. Der Ferlacher bietet in seiner Ordination in der Kirschnerstraße künftig Implantologie und Parodontologie, zahnärztliche Chirurgie, ästhetische Zahnmedizin, Tumorvorsorge und Gesichtschirurigie an. Termine können bereits unter 0 42 27 60 616 vereinbart werden.