Am Donnerstag bestimmt bereits schwacher Hochdruckeinfluss weitgehend unser Wetter und der Einfluss des Mittelmeertiefs ist eher nur noch gering. Dabei lösen sich etwaige Wolken- oder Hochnebelfelder über den Niederungen am Vormittag meist rasch auf und dann scheint zeitweise die Sonne. In der immer noch nicht ganz stabilen Luftmasse bilden sich jedoch vor allem über den Bergen tagsüber auch wieder ein paar Quellwolken aus und vereinzelte Regenschauer oder vielleicht sogar Gewitter sind nicht völlig auszuschließen. "Bei geplanten Freizeitaktivitäten in der Natur sollte man das licht erhöhte Schauerrisiko am Nachmittag beachten", empfiehlt der Wetterfachmann Reinhard Prugger. Die Temperaturen sind bereits wieder sommerlich geprägt und erreichen zum Beispiel in Paternion am Nachmittag Werte nahe 26 Grad.