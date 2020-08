Am Landesgericht Klagenfurt wurde am Mittwoch das Insolvenzverfahren über "Haus 4 you" eröffnet. Passiva sind rund 1,1 Millionen Euro.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt © Traussnig

Über die Klagenfurter Baufirma "Haus 4 you HPW Wohnbau GmbH" musste am Mittwoch ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet werden. 139.000 Euro an Aktiva stehen 1,12 Millionen Euro an Passiva gegenüber, heißt es vom Alpenländischen Kreditorenverband (AKV).