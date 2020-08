Facebook

Zwei Neuninfektionen mit dem Coronavirus sind am Dienstag in Klagenfurt gemeldet worden. Wie der Landespressedienst in einer Aussendung mitteilte, hatte sich ein Mann während einer Reise mit Covid-19 infiziert, bei dem zweiten Erkrankten war die Infektionsquelle vorerst unbekannt. In beiden Fällen wurde das Contact Tracing eingeleitet.