Symbolbild © APA/Helmut Fohringer

Zwei Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind am Dienstag in Klagenfurt gemeldet worden. Wie der Landespressedienst (LPD) in einer Aussendung mitteilte, hatte sich ein Mann während einer Reise mit Covid-19 infiziert, bei dem zweiten Erkrankten war die Infektionsquelle vorerst unbekannt. In beiden Fällen wurde das Contact Tracing eingeleitet.