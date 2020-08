Facebook

Elisabeth Scheucher-Pichler, eine Mitarbeiterin des Plasmazentrums Klagenfurt, Zentrumsmanagerin Birgit-Elisabeth Langen, Andrea Biro-Unzeitig und Monika Wiesner (Leitung Kommunikation BioLife Europe) freuen sich über Spenden. © Polaschegg/Biolife/Takeda

Mit einer Spende im Plasmazentrum Klagenfurt kann man doppelt Gutes tun: Plasmaspender können ab sofort ihre Aufwandsentschädigung in der Höhe von 25 Euro dem Kärntner Hilfswerk zur Verfügung stellen.

„Mit dieser Kooperation können wir der Gesellschaft noch mehr zurückgeben, ob in Form der Plasmaspende, die für Patienten in oft lebenswichtige Therapien verwandelt wird oder um Menschen in Notsituationen rasch und unbürokratisch helfen zu können“, ist die Präsidentin des Hilfswerks Kärnten, Elisabeth Scheucher-Pichler, überzeugt.

Der Kärntner Musiker Nik P. und seine Lebensgefährtin waren die ersten Doppel-Spender, die ihr Plasma und gleichzeitig ihre Aufwandsentschädigung gespendet haben. Die beiden hatten sich mit dem Corona-Virus infiziert. Als sie genesen waren, entschieden sie sich zu einer Plasmaspende, um schwer erkrankten Covid 19-Patienten zu helfen. Diese bekommen mithilfe einer Plasmaspende ein Präparat aus Antikörpern in hoch konzentrierter Form direkt in den Körper verabreicht, wodurch das Virus schneller eliminiert werden kann. Ärzte und Rotes Kreuz rufen deshalb Covid-19-Genesene dazu auf, Plasma spenden zu gehen.