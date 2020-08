Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Markus Traussnig

Das Tief über Oberitalien verliert an Einfluss, zudem steigt der Luftdruck bereits stärker an. Trotzdem hat die Sonne einen schweren Stand und es kann teilweise auch noch ein bisschen regnen. Das betrifft beispielsweise das Gegendtal. Wer gern auf die Berge will, sollte sich daher noch in Geduld üben. "Vorerst kommen größere Bergtouren nur für äußerst erfahrene und wetterunempfindliche Menschen in Frage", rät der Wetterfrosch Werner Troger. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen vielerorts nur maximal rund 20 Grad am Nachmittag. Es sind damit auch noch praktisch nirgends badetaugliche Temperaturen zu erwarten!