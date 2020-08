Am Freitag gibt CHL.plus am Benediktinermarkt in Klagenfurt Raritäten des Austro-Rocks zum Besten. Die Besucher erwartet ab 16 Uhr wieder ein buntes Programm.

Nadja Inzko und Michael Ambrosch sind auch beim "After Work Markt" dabei. © Johanna Dulnigg

Am Benediktinermarkt kann man nicht nur Einkäufe tätigen oder speisen: Im Rahmen der Veranstaltung "After Work Markt" verwandelt sich der Marktplatz jeden Freitag in eine Konzertbühne - jeweils von 16 bis 22 Uhr. Die Premiere in der Vorwoche war ein voller Erfolg.

Vor dem steinernen Fischer treten einheimische Musiker auf, darunter Acoustica, Georg Mattersdorfer & Stefan De Lorenzo und Verena Wagner. Begleitet wird das musikalische Programm von dem Klagenfurter DJ Felipe Calvito.