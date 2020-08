Ab 21. August wird es am Benediktinermarkt jeden Freitag Live-Konzerte geben. An diesen Tagen haben auch die Gastronomen bis 22 Uhr geöffnet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christoph Fleck, Markus Geiger und Marina Virgolini präsentierten die neue Veranstaltung. © Braunecker

Am Benediktinermarkt kann man in Zukunft nicht nur Einkäufe tätigen oder speisen: Im Rahmen der Veranstaltung "After Work Markt" verwandelt sich der Marktplatz ab 21. August in eine Konzertbühne - und zwar jeden Freitag, von 16 bis 22 Uhr.

Vor dem steinernen Fischer werden einheimische Musiker auftreten, darunter Acoustica, Georg Mattersdorfer & Stefan De Lorenzo und Verena Wagner. Begleitet wird das musikalische Programm von dem Klagenfurter DJ Felipe Calvito.

Damit auch für das kulinarische Wohl gesorgt ist, dürfen sämtliche Gastronomen des Marktes bis 22 Uhr ihre Speisen anbieten.