Achtung Neffentrick!Bankmitarbeiter deckte Betrug an 88-jähriger Frau auf

Bei Anruf Betrug © Scheriau

Schon wieder waren Telefonbetrüger am Werk. Die Neffentrick-Bande ruft derzeit extrem viele Kärntner an. Die Polizei warnt eindringlich davor! Nur einem engagierten Bankmitarbeiter ist es zu verdanken, dass eine 88-jährige Frau nicht tausende oder sogar zehntausende Euro verloren hat.

Aber der Reihe nach: Am Montag in den Nachmittagsstunden rief eine unbekannte männliche Person eine 88-jährige Frau aus Klagenfurt an und behauptete, dass ihre Nichte Opfer eines Autounfalls wäre. Angeblich sei die Versicherung der Nichte nicht gedeckt und daher müsse eine Summe von 82.000 Euro hinterlegt werden, um der Nichte zu helfen.

Die 88-jährige Frau glaubte dem Anrufer, ohne mit der Nichte Rücksprache zu halten, und ging daraufhin zu ihrem Bankinstitut um mehrere tausend Euro Bargeld zu beheben. Der Bankbetreuer schöpfte Verdacht und warnte die 88-jährige Frau. Gemeinsam mit der Betroffenen begab er sich dann mit zur Polizeiinspektion Landhaushof, um Anzeige zu erstatten. Es entstand somit kein Schaden.

Weiterer Fall

Mit einem kurzen Schrecken kam auch eine 59-jährige Klagenfurterin davon. Am Montagnachmittag wurde sie telefonisch von einem unbekannten Mann kontaktiert. Der Unbekannte gab ebenfalls an, von der Polizei zu sein. Er teilte der Frau mit, dass ihre Tochter einen Autounfall gehabt habe. Dabei sei es zu einem großen Sachschaden gekommen. Sollte der Schaden in der Höhe von 68.000 Euro nicht bezahlt werden, müsse die Tochter in Haft.

Da die Angelegenheit der 59-jährigen Frau merkwürdig vorkam, beendete sie das Gespräch, kontaktierte selbst ihre Tochter und erstattete anschließend die Anzeige. Laut Auskunft der Frau habe der unbekannte Täter mit Kärntner Dialekt gesprochen.

Geld für Grundstück

Am Dienstag ging es gleich weiter mit dubiosen Anrufen. In Klagenfurt wurde vormittags ein 90-jähriger Mann von einem unbekannten Täter telefonisch kontaktiert. Der Unbekannte gab an, dass er ein Bekannter aus Deutschland sei und 40.000 Euro für einen Grundstückskauf benötige. Dafür sollte das Opfer das Geld von der Bank holen oder einen Kredit aufnehmen.

Als der 90-Jährige nach einem neuerlichen Anruf dem Mann mitteilte, dass er keinen Kredit bekomme und die Tochter sämtliche Konten gesperrt habe, legte der unbekannte Täter auf. Es entstand kein Schaden.

Neue Betrugsmasche

In letzter Zeit häufen sich die Anrufe der Telefonbetrüger wieder. Mit dem sogenannten Neffentrick versuchen sie betagten Menschen das Geld herauszulocken. Die Polizei bittet um Vorsicht.

Tipps und Tricks

Aus diesem Grund weist die Polizei Kärnten nochmals auf folgende Tipps hin: