Eine Sofortfahndungwurde eingeleitet. In der Folge konnte ein 16-jähriger kroatischer Staatsbürger angehalten werden © APA/Schalber

Am Montag um 20.15 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, dass in der 8.-Mai-Straße in Klagenfurt ein Jugendlicher niedergestochen wurde. Die Polizei fand dann einen verletzten Burschen vor. Der 16-jährige ukrainische Staatsbürger gab eine vage Personsbeschreibung des Verdächtigen an.