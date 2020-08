Kräftige Gewitter Mehr als 100 Blitze entluden sich über Klagenfurt

Kräftige Gewitter sorgten in den letzten Tagen für ein Blitzspektakel am Klagenfurter Nachthimmel. Warum Blitzeinschläge im Wörthersee nur selten vorkommen.

Spektakuläre Gewitterszenen spielten sich in der Klagenfurter Ostbucht ab. © Arnold Poeschl

Nächtliches Donnergrollen raubte am Wochenende vielen Klagenfurtern den Schlaf. Die kräftigen Unwetter sorgten nicht nur für ergiebige Regenschauer, sondern auch für ein Blitzspektakel am Himmel. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynami k (Zamg) zählte alleine in der Nacht von Samstag auf Sonntag 140 Blitze im Wörtherseeraum. Zum Vergleich: In ganz Kärnten blitzte es in dieser Nacht 820 Mal.