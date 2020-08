Facebook

Die Woche beginnt mit Regen,- statt mit Badewetter. Längere trockene Phasen gibt es in Kärnten um die Mittagszeit und am frühen Nachmittag, dann kann es auch vorübergehend auflockern mit ein wenig Sonne. Aber zumindest gegen Abend bis Mitternacht gibt es am heutigen Montag in Kärnten dann oft Starkregen. Es kann örtlich zu Überflutungen oder Muren kommen, warnt die Zentralanstalt für Meteorologie- Geodynamik. Danach werden die Regenschauer allmählich schwächer.