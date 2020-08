Facebook

An der Vorderseite einer sich vom Westen her langsam nähernden Kaltfront wird die Luftschichtung bei uns zunehmend labiler. Daher bilden sich im Laufe des Tages immer mehr und zum Teil auch dickere Quellwolken vor allem über den Bergen aus und diese verdecken auch langsam die Sonne. Vormittags ist es aber noch meist recht freundlich. Speziell am Nachmittag steigt dann das Risiko für Gewitter oder Regenschauer an, wobei einzelne Gewitter durchaus heftiger ausfallen könnten. Die Temperaturen sind immer nich hochsommerlich, sie zeigen aber langsam einen Abwärtstrend. "Aufgrund der zunehmenden Luftfeuchtigkeit wird es jedoch allgemein schwüler", prophezeit Reinhard Prugger, Meteorologe des privaten Wetterdienstes meteo experts. Die höchsten Werte erreichen zum Beispiel in Velden am Nachmittag Werte nahe 28 Grad