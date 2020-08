Facebook

© (c) APA/GEORG HOCHMUTH

Am Samstag bestimmt ein Hochdruckgebiet weitgehend das Wetter in unserem Land. Zudem strömen auch ausgesprochen warme Luftmassen heran und die kräftige Sonneneinstrahlung treibt zusätzlich die Temperaturen deutlich in die Höhe. So erwarten wir zum Beispiel in Paternion am Nachmittag Werte bis nahe 33 Grad im Schatten. Außerdem scheint tagsüber zumeist ungestört die Sonne und erst in den Nachmittagsstunden bilden sich dann vor allem über den Bergen ein paar Quellwolken aus. Die allermeisten dieser Quellwolken bleiben jedoch harmlos und bringen daher auch kaum ein Gewitter. "Der Tag eignet sich besonders für den Besuch eines Schwimmbades oder eine Badesees und dort findet man sicherlich die nötige Abkühlung", meint der Meteorologe Reinhard Prugger.