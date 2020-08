Wegen Umbauarbeiten im Fernwärmenetz am Viktringer Ring in Klagenfurt gibt es ab Dienstag, 4. August, eine Umleitung.

© Peter Vogel - Fotolia (Sujetfoto)

Am Dienstag,4. August, wird am Viktringer Ring in Klagenfurt mit den Umbauarbeiten im Fernwärmenetz der Stadtwerke Klagenfurt begonnen. Die Arbeiten dauern bis zum 17. August. Die Zufahrt zur Nebenfahrbahn Lastenstraße 2-14 wird über die Gasometergasse umgeleitet. Diese Umleitung gilt auch als Zufahrt für Kunden der Ring Apotheke. Die Fußgeher sowie Radfahrer werden an der Baustelle vorbeigeleitet.