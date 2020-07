Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Daniel Raunig

33 Grad Lufttemperatur und 25 Grad Wassertemperatur. Alleine diese beiden Werte reichten in den Klagenfurter Bädern am 28. Juli bereits für Rekorde. Damit jedoch noch nicht genug. Auch die Besucherzahlen erreichten Rekordwerte. "Im Strandbad waren es über den Tag verteilt 8851 Gäste, gleichzeitig waren es am Nachmittag 4845", berichtet Harald Raffer, Sprecher der Klagenfurter Stadtwerke, die das Strandbad Klagenfurt betreiben. Ähnlich viele Besucher gab es das letzte Mal am 29. Juni 2019 mit 8728 Besuchern. "Wobei wir die Liegeflächen im Strandbad ausgedehnt haben, damit wir den Abstandsanforderungen entsprechen können", betont Raffer. An Spitzenwerte aus den 1990er Jahren reicht der Rekord vom Dienstag noch nicht heran. Damals wurden - über den Tag verteilt - bis zu 12.000 Besucher pro Tag gezählt.