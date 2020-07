Facebook

In Klagenfurt ist man derzeit in der Herrengasse vertreten © E-Onix

Die einzige Grundvoraussetzung sind 14 Lebensjahre und ein Ausweis. Mehr braucht es nicht, um einen E-Chopper zu mieten. "Bei uns braucht man keinen Führerschein, keinen Helm, keine Straßenzulassung. Man kommt einfach zu uns, mietet einen Chopper, wir kopieren einen Personalausweis oder Führerschein, und schon kann man losfahren", sagt Patrick Ladinig von der Firma E-Onix. Der Unternehmer bietet seit Ende Juli in Klagenfurt und Velden seine E-Chopper zum Verleih an. Die Preise: 15 Euro für 30 Minuten, 25 Euro für eine volle Stunde und 90 Euro für einen ganzen Tag. "Die Reichweite beträgt immerhin 90 Kilometer, da kann man schon einen Ausflug unternehmen", sagt Ladinig. Die Höchstgeschwindigkeit liegt übrigens bei 25 Kilometer pro Stunde. In Klagenfurt werden die Chopper derzeit in der Herrengasse angeboten, ein weiterer Standort soll beim Strandbad entstehen.