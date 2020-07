32,8 Grad hatte es um 16 Uhr in Villach und Ferlach. Aber es wird noch heißer. Am Dienstag zeigt der Juli, was er kann.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Strandbad Loretto ist bereits voll - das gilt auch für andere Bäder © Hannes Krainz

Dieser Dienstag, der letzte im Juli, hat es in sich. Fast überall in Kärnten ist es heiß wie in diesem Sommer noch nie. Wer die Chance hat, flüchtet an einen See. Mehrere Strandbäder, darunter das Strandbad Loretto, sind bereits voll.