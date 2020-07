Facebook

Flüssiggas-Flaschen waren am Dach gelagert. Schlimmeres konnte zum Glück verhindert werden. © Zmug

Am Dienstagvormittag wurde die Berufsfeuerwehr Klagenurt zu einem Brand in St. Ruprecht gerufen. Während Flämmarbeiten geriet eine der Dachkuppeln der Neuen Mittelschule in Brand. Der brennende Kunststoff tropfte in das untere Stockwerk. "Dort löste er einen sogenannten Sekundärbrand - einen zweiten Brand - aus", sagt Einsatzleiter Martin Zmug.