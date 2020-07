Prozess geht heute weiter"Er ist ein kranker Mensch und hat den Bezug zur Realität verloren"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Haupttäter (Bild) und Komplize bekannten sich des versuchten Mordes schuldig. Dienstag wird das Strafmaß verkündet © Markus Traussnig

Es war ein grausamer, perfider und nicht zuletzt auch äußerst naiver Plan, den zwei junge Männer im Sommer des Vorjahres zu schmieden begannen. Gemeinsam bastelten die beiden ehemaligen Berufssoldaten eine Bombe, die sie als Amazon-Prime-Paket getarnt am 1. Oktober 2019 der Ex-Frau von einem der beiden vor die Türe eines Wohnhauses in Guttaring legten und per Fernzünder zur Explosion brachten. Gestern, am ersten Prozesstag, bekannten sie sich des versuchten Mordes schuldig. Die 27-jährige Frau wurde lebensgefährlich verletzt und überlebte nur mit viel Glück.