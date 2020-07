Facebook

Auch der Notarzthubschrauber Christophorus 11 war sofort da © Franz Eibl

In so einer Situation funktioniert man einfach“, sagt Franz Eibl aus Anif, einer der Männer, denen eine Wienerin (77) ihr Leben verdankt. „Eine Dame hat um Hilfe gerufen, als sie sah, dass da jemand mit dem Gesicht nach unten im Wasser treibt“, erzählt der Salzburger. Er und sein Urlaubsfreund Mario Berdich aus Brunn am Gebirge zögerten keine Sekunde.

Sie sprangen vom Steg des Hotels in Töschling (Gd. Techelsberg) ins Wasser und schwammen zu der Wienerin, die Gast des Nachbarhotels ist. „Als ich sie umgedreht habe, hatte sie bereits ganz blaue Lippen“, erzählt Eibl.