© (c) APA/dpa/Armin Weigel

Das Hochdruckgebiet namens BALU baut sich langsam ab, bleibt aber klar wetterbestimmend. Damit kann man sich vielfach auf strahlend sonniges und hochsommerlich heißes Wetter einstellen. Mit Höchstwerten über 30 Grad steht uns der bisher heißeste Tag des Jahres bevor. Am heißesten wird es dabei nach Osten hin, insbesondere im Rosental. "Bei dieser Hitze ist ein Sprung ins kühle Nass sicherlich ratsam", rät der Wetterfrosch Werner Troger eindringlich. Wichtiger Hinweis am Rande: Wärmereize spielen die Hauptrolle beim Biowetter. Somit kommt es speziell in den sehr warmen (heißen) Nachmittagsstunden oftmals zu wetterbedingten Kreislaufproblemen und auch zu Abgeschlagenheit. Ältere Menschen und Kinder sind dabei am meisten belastet.