Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Skybar Moser Verdino Klagenfurt Juli 2020 © Markus Traussnig

In Großstädten wie in Wien oder in Salzburg gibt es sie schon lange, jetzt hat auch Klagenfurt eine Dachterrassenbar mit Rundumblick auf die Innenstadt. Am 3. Juli eröffnete die Bar19null7 auf dem Dach des "Select Hotel Moser Verdino". Die 150 Quadratmeter große Terrasse bietet 80 Sitzplätze, die sich Hotelgäste und Barbesucher teilen. Reservierungen sind nicht möglich, es gilt das „First come, first serve-Prinzip“.

Bei Schönwetter ist die Skybar im 6. Stock von Montag bis Samstag, 10 bis 22 Uhr, geöffnet. „Bei uns kann man den Sonnenuntergang über Klagenfurt mit einem After-Work-Getränk genießen oder sich auf einen Fortgehabend in der Stadt einstimmen“, sagt Hotelchefin Nathalie Lorenz. Bei Schlechtwetter weicht man auf die Räumlichkeiten im 5. Stock aus.