Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/BARBARA GINDL

Eine schwache Schlechtwetterfront findet am Freitag den Weg über die Alpen auch zu uns. Deshalb hat es die Sonne tagsüber auch wieder schwerer und sie kommt nur zwischendurch einmal etwas besser zum Zug. Oft ist es jedoch dichter bewölkt und teils dicke Quellwolken bringen im Verlauf des Tages auch einige Regenschauer oder Gewitter mit, speziell am Nachmittag und Abend "Einzelne Regengüsse könnten auch kräftiger ausfallen", befürchtet Reinhard Prugger, Meteorologe des privaten Wetterdienstes meteo experts. Die Temperaturen sind passabel und erreichen zum Beispiel in Ferlach am Nachmittag Werte nahe 25 Grad.