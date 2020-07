Facebook

Miriam Techet-Heller hat schon viel negatives erlebt, lässt sich aber davon nicht unterkriegen © Markus Traussnig

Ein weißer Polizist ist in den USA minutenlang auf dem Hals des Afroamerikaners Georg Floyd gekniet und tötete ihn dadurch. Hat dies Auswirkungen auf Ihr Leben als dunkelhäutige Frau in Klagenfurt gehabt?

MIRIAM TECHET-HELLER: Ich habe seit dem Vorfall eigenartigerweise weniger rassistische Bemerkungen wahrgenommen. Vielleicht traut man sich derzeit nicht mehr so. Als ich die Bilder vom Vorfall gesehen habe, war ich fassungslos. Ich wäre aber auch fassungslos gewesen, wenn ein Weißer am Boden gelegen wäre.