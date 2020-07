Facebook

Die Kurzparkzone in Maria Wörth bleibt aufrecht. © Dieter Kulmer

Am Dienstag stimmte der Gemeinderat in Maria Wörth über eine temporäre Aufhebung der Parkgebührenverordnung ab. Ein entsprechender Antrag war zuvor von Gemeindevorständin Birgit Zemasch (FPÖ) eingebracht worden, mit dem Argument, dass kostenloses Parken die Besucheranzahl und in weiterer Folge den Konsum auf der Halbinsel ankurbeln würde.

Anlass für den Antrag war die Coronakrise und die damit verbundenen Umsatzeinbußen der Unternehmer in Maria Wörth.