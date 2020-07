Kleine Zeitung +

Schwerer Sachschaden Bahnhofsgebäude am Wörthersee mit Lack verunstaltet

Hohen Sachschaden richteten bisher unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch in Pörtschach am Wörthersee an. Bahnhofsgebäude Töschling, mehrere Fahrzeuge, Verkehrszeichen und ein Ticketautomat wurden besprüht. Dienstagnachmittag wurden in Pörtschach zwei Mountainbikes gestohlen.