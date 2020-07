Facebook

© KK/Instagram Nadine Leopold

Ob für das Wäschelabel Victoria’s Secret oder die Modekette H&M: Das Kärntner Topmodel Nadine Leopold lebt den Traum, den viele Mädchen träumen: Sie stand schon für viele bekannte Marken vor der Kamera oder am Laufsteg. Wer ständig in Madrid, Lissabon, London, Barcelona und Co. unterwegs ist, muss sich aber auch einmal eine Auszeit gönnen. Das Topmodel ist bekannt dafür, dass es so gut wie jedes Jahr den Sommer am Wörthersee verbringt. Das ist auch heuer wieder der Fall.