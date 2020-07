Weil die Fahrradversteigerung am Domplatz wegen Corona nicht stattfinden kann, wird es am 25. Juli einen Fahrradverkauf geben. Preise starten bei 5 Euro.

Die in der Vergangenheit gut besuchte Fahrradversteigerung wird heuer nicht stattfinden können. © Oberlechner

Die beliebte Fahrradversteigerung auf dem Domplatz kann heuer aufgrund von Covid-19 nicht stattfinden. Als Alternative lädt das Fundamt der Stadt am 25. Juli von 8 bis 12 Uhr zu einem Fahrradverkauf in der Adi-Dassler-Gasse 4 (gegenüber vom Nike-Store in Viktring) ein. Die Preise beginnen bei 5 Euro aufwärts.

Der Verkaufsmarkt wird nach den aktuellen Covid-19 Regeln organisiert: Es werden immer nur 10 Personen (mit Mund-Nasenschutz und nach vorheriger Händedesinfektion) in den Verkaufsraum gelassen. Das Ordnungsamt ist vor Ort, um den erforderlichen Mindestabstand zu gewährleisten.