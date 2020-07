Versuchter Betrug via Telefon. Paar rief Menschen an und behauptete, deren Tochter habe einen Unfall gehabt und brauche dringend Geld.

Ein noch unbekannter Täter rief am Montag um 12.55 und um 14 Uhr, unabhängig bei zwei Personen in Klagenfurt an und gab sich mit hochdeutschem Akzent als Polizist aus. Er gab jeweils an, dass die Tochter der Angerufenen einen Verkehrsunfall gehabt habe und daher dringend Geld benötige.