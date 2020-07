Kontrollen zeigen:Maskenpflicht wird in Kärnten nicht überall ernst genommen

Bezirkshauptmannschaften und Polizei führten am Wochenende Kontrollen durch. In Velden werden die Vorschriften eingehalten. Aber das ist nicht überall so.

In Velden wird die Maskenpflicht eingehalten © APA/GERT EGGENBERGER

Am Wochenende wurde wieder die Einhaltung der zeitlich und örtlich begrenzten Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) in öffentlichen Räumen in den Bezirken Villach Land, Völkermarkt und Wolfsberg und in Klagenfurt kontrolliert. Bezirkshauptmannschaften und Polizei führten die Kontrollen gemeinsam durch.